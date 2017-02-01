Yol Durumu
  1. Hakan vurdu gol oldu
  2. Anavatan

Hayır gelmez

için ’nin liderliğindeki ‘Hayır’ blokuna ’nın siyasi kanadı da katıldı. Dün bir araya gelen ’nin başı çektiği 5 parti, hayır kampanyası başlattı

Hayır gelmez
Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek teklifi Meclis'te oylandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın atacağı imza ile kararı halkın vereceği belirtildi. Meclis'teki Anayasa görüşmelerini yavaşlatmak için her yolu deneyen , yine vazgeçmedi. 'Hayır' kampanyasına girişti. CHP'ye ilk destek ise terör örgütü PKK'dan geldi. Kanlı terör örgütünün sözde liderleri Duran Kalkan ve Cemil Bayık, için 'Hayır' dediklerini açıkladı. Dün ise 'nın siyasi kanadı harekete geçti. 'nin başı çektiği aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Özgür Kadın Hareketi (), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (), Demokratik Bölgeler Partisi () Diyarbakır'da bir araya geldi. Referandumda hep birlikte 'Hayır' oyu kullanacaklarını söyledi.
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar