Hayır gelmez

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek Anayasa değişikliği teklifi Meclis'te oylandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın atacağı imza ile kararı halkın vereceği belirtildi. Meclis'teki Anayasa görüşmelerini yavaşlatmak için her yolu deneyen CHP, yine vazgeçmedi. 'Hayır' kampanyasına girişti. CHP'yeilk destek ise terör örgütü PKK'dan geldi. Kanlı terör örgütünün sözde liderleri Duran Kalkan ve Cemil Bayık, referandum için 'Hayır' dediklerini açıkladı. Dün ise PKK'nın siyasi kanadı harekete geçti. HDP'nin başı çektiği aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır'da bir araya geldi. Referandumda hep birlikte 'Hayır' oyu kullanacaklarını söyledi.
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