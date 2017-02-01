Hatsiz vekil Elif Doğan Türkmen, asgari ücret 1400 TL, senin günlük telefon masrafın 27 bin!
CHP'li Gamze İlgezdi, vekiliniz Elif Doğan Türkmen'e sahip çıkın.. 35 daire ve rezidansınızdan en ucuzu borcu kapatabilir
Elif Doğan Türkmen ahirette bütün hakkını yediğin yetimlerin elleri boynunda olacak 1 milyon 200 bin telefon faturası 960.000 ekmek alınıyor
Kılıçdaroğlu, vekiliniz olacak müsrif Elif Doğan Türkmen in astronomik iletişim harcamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
CHP şayet bir gün iktidara gelirse fatura performansından dolayı ulaştırma bakanı olarak Elif Doğan Türkmen'i seçmelidir. Ülkeyi uçurur :)
Bu parayla iPhone'un 700-S modeli icat edilir!
NE YAPMIŞ OLABİLİR ?
6.5 milyonluk SMS attı
6.5 milyon dakika konuştu
25 bin 452 terabaytlık film indirdi
kalan karakter 1000
bir ay bu gece gunduz konusmus yada butun alesine vermis beles nere isterse ara demis bence devletti zarar verenlerin tlf kayit listesi cikma zorlu olacak ne hat yedi ise ceza alacak hirsiz var diyenler bunaniye tepki vermiyor bu para degil mi ømur boyu calismak gerek o para icin
yüzsüzlügünde bu kadarı bunlarmı halkın vekili olacak bunlar bildigin kan emici kene chp nin tamamında kan emicilik var utanmaz arlanmaz kadın birde kalkmış hakkımdır kullanacagım diyor insanda azıcık haya olur ar damarı çatlamış bu kadının meclis böyle bir imkan verdi diye bu kadar yüklenmekte nedir bu görgüsüzlükte nedir cebinden cıkmıyor diye bu kadar ayasızlıkta nedir bu halkın vergisiyle ödeniyor ahlaksız kadın o faturada benimde vergim var hakkımız haram olsun bunlara
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