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Hamsi toplama

Hamsi toplama
Kocaeli 'da kar suları denize ulaştı. Şoka giren balıklar sahili kapladı. Vatandaşlar ise balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştı. Kova, çuval ve poşetlerini kapan bölge sakinleri su yüzüne vuran istavrit ve hamsileri topladı. Babalı Köyü'nde yaşayan Mustafa Bayrak, "En son 30 yıl önce böyle bir şeye şahit olmuştum" dedi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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