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Hakan vurdu gol oldu

Hakan vurdu gol oldu
Almanya ekiplerinden forması giyen 'nun Anayasa değişikliğine 'Evet' oyu vereceğini açıkladığı videonun ardından şok bir olay yaşandı. Her fırsatta düşünce özgürlüğünü savunan 'Avrupa'nın' göbeğinde, Almanya'da, kulübü tarafından Hakan'a adeta baskı uygulandı. Hakan Çalhanoğlu'nun demokratik hakkını kullanarak, anayasa değişikliğine 'Evet' oyu vereceğini açıklamasının ardından kulüp tarafından uyarıldığı ve 'ihtar edildiği' ortaya çıktı. Alman basınına konuşan kulüp basın sözcüsü de Hakan'ı uyardıklarını, politik konularda dikkat etmesi gerektiğini söylediklerini itiraf etti. Yaptığı açıklamalarda hiçbir anti-demokratik ifade ya da söz bulunmamasına karşın Çalhanoğlu'nun böyle bir yaptırıma maruz kalması ise şaşkınlıkla karşılandı. Buna karşın Hakan Çalhanoğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoyu kaldırmadı ve görüşlerinin arkasında durdu.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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