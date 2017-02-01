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Güzel bir dünya

Güzel bir dünya
Başkanı Prof. Dr. Görmez, Christopher John Cooter'i kabul etti. Diyanet İşleri Başkanlığı makamında gerçekleşen kabulde Prof. Dr. Görmez, Kanada'nın tavrını politikten ziyade insani olarak değerlendirdiğini söyledi. Prof.Dr. Görmez, Büyükelçiye hitaben "Başbakanınızın dediği gibi insanların farklılıkları düşmanlık vesilesi olmamalı. Allah bize daha güzel bir dünya kurmayı nasip etsin" dedi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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