Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da birkaç gün önce faciadan dönüldü. Tatilcilerin üzerine doğru süratle giden sürücüsüz kar motoruna atlayıp muhtemel faciayı önleyen kahraman kayakçı o anları anlattı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ Snowboard Türk Milli Takım sporcusu olan Kerem Gürdal(22), "Kar motorunun insanların üzerine gittiğini görünce hiç düşünmeden teleskiden atlayıp peşinden kaydım" dedi. Halen Kocaeli Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde okuyan Gürdal, şöyle konuştu: "Kış festivaline davetli olarak gelmiştim. Teleskiyle yukarıya çıkıyordum. Kazanın olduğunu gördüm. Kar motorunun sürücüsü düştü ve yerden kalkamadı. Kar motoru sürücüsüz şekilde kaymaya başladı. Aşağıda festivale katılan yüzlerce vatandaşın olduğunu bildiğim için hiç düşünmedenteleskiden atlayıp motorunpeşinden kaymaya başladım. Kayak yapanları bağırıp uyarmaya çalıştım. Motora yaklaştığımda tek çare üzerine atlayıp durdurmaktı. Bende onu yaptım. Motoru durdurup sahibine teslim ettim. Herhangi bir yaralı olmadığı için çok mutluyum."
* Geçen hafta sonu yaşanması muhtemel faciayı önleyen Kerem Gürdal, "Kimse yaralanmadığı için çok mutluyum" diye konuştu.
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