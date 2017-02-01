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'cü 4 tutuklandı

Tokat'ta / soruşturmaları kapsamında aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 tutuklandı.

FETÖcü 4 kaymakam tutuklandı

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bazıları daha önce ihraç edilen 4 kaymakam, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 11:48
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