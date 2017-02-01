Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 kaymakam tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bazıları daha önce ihraç edilen 4 kaymakam, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.