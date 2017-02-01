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Esenler ı'nda korkutan

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi ı'nda park halindeki iki otobüste çıkan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenler Otogarında korkutan yangın

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi ı'nda park halindeki iki otobüste çıkan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Bayrampaşpaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt katta park halindeki iki otobüste saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilemsi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otogar Metro istasyonu kapatılırken metro seferleri her iki yönden durduruldu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Her iki otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından 1 saat ara verilen metro seferleri tekrar başlatıldı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 22:01
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