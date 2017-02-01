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En acı teşhis

En acı teshis Evli ve 2 çocuk babası ’un cesedi boş bir arsada bulundu. Acı haberi alan anne olay yerine koştu. ‘Bu benim oğlum’ diyerek gözyaşlarına boğuldu

En acı teşhis
Bursa'nın İlçesi Çukurca Mahallesi sakinleri, uyuşturucuya karşı ayaklandı. Vatandaşlar, uyuşturucu bağımlılarından korunmak için silahla nöbet tutmaya başladı. Metruk binalarda zehir nöbeti sürerken, mahalle sakinleri dün şok bir ölümle sarsıldı. Çukurca Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Bamur (25), evli ve 2 çocuk babasıydı. Bir tekstil fabrikasında çalışan Bamur, dün sabah işe gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra bir kolu protez olan Bamur'dan haber alınamadı. Bamur'un yaşadığı mahalledeki boş bir arazide bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, cesedi görüp tanıyan bir kişiden ölen kişinin Ahmet Bamur olduğunu öğrendi.

VÜCUDUNDA DARP İZİ YOK
Bamur'un eşi Songül ve annesi , acı haberi duyar duymaz koşar adım olay yerine gitti. Gülay Bamur, oğlunun cesedine bakıp, "Bu benim yavrum" diye feryat etti. Yere yatıp sinir krizi geçiren anne, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Bamur'un esrarengiz ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken; vücudunda darp izi bulunmayan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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