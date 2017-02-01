En acı teşhis

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Çukurca Mahallesi sakinleri, uyuşturucuya karşı ayaklandı. Vatandaşlar, uyuşturucu bağımlılarından korunmak için silahlanöbet tutmaya başladı. Metruk binalarda zehir nöbeti sürerken, mahalle sakinleri dün şok bir ölümle sarsıldı. ÇukurcaMahallesi'nde yaşayanAhmet Bamur(25), evli ve 2 çocuk babasıydı. Bir tekstil fabrikasında çalışan Bamur, dün sabah işe gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra bir kolu protez olan Bamur'dan haber alınamadı. Bamur'un yaşadığımahalledeki boş bir arazide bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, cesedi görüp tanıyan bir kişiden ölen kişinin Ahmet Bamur olduğunu öğrendi.
VÜCUDUNDA DARP İZİ YOK
Bamur'un eşi Songül ve annesi Gülay Bamur, acı haberi duyar duymaz koşar adım olay yerine gitti. Gülay Bamur, oğlunun cesedinebakıp, "Bu benim yavrum" diyeferyat etti. Yere yatıp sinir krizi geçiren anne, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Bamur'un esrarengiz ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken; vücudunda darp izibulunmayan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli TıpKurumu Morgu'na gönderildi.
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