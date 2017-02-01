Yol Durumu
  1. Fırat Kalkanı'nda önemli gelişme!
  2. Tecavüz ve infaz merkezi: Kandil

'tan sonra hedef

Terör unsurlarını yok etmeye yönelik olarak başlatılan Fırat Kalkanı harekatında yeni gelişmeler yaşanıyor. 'nin, operasyonunu tamamladıktan sonra 'e doğru ilerleyeceği belirtiliyor.

El Babtan sonra hedef Menbiç

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Ordusu (ÖSO) ilçe merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

MENBİÇ'E DOĞRU HAREKET SAĞLANACAK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "El Bab'da süratle mesafe almak suretiyle işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım" açıklaması çerçevesinde, ilçede kontrolün tümüyle sağlanmasının ardından harekâtın yönünün doğudaki 'e döneceği belirtiliyor.

TSK ile ÖSO El Bab'ı batı ve kuzeyden kuşatırken, Rus ordusunun destek verdiği Beşar Esad'a bağlı rejim güçleri de Halep'ten kuzeye doğru ilerliyor.

DEAŞ 3 KM'DE SIKIŞTI
El Bab'ın batı hattında, kontrolü büyük ölçüde yitirdi. DEAŞ batıda halen Ghuz ile Tuman köyleri arasındaki 3 kilometrelik alanı elinde tutuyor.

Böylece TSK ve ÖSO güçleri ile Esad'ın askerleri arasındaki mesafe de 3 kilometreye kadar düştü. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 9 Aralık'tan bu yana öncelik El Bab ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına veriliyor.Bu gerçekleştiğinde, harekâtın güney yönlü ilerleyişi son bulacak. Böylece rejim güçleriyle yaşanabilecek olası bir çatışma da engellenmiş olacak.

Bu aşamadan sonra, TSK ile ÖSO, oluşturulan güvenli bölgenin korunmasına ve PYD/YPG güçlerinin Fırat Nehri'nin doğusuna geçişinin sağlanmasına yönelik girişimlere ağırlık verecek.Operasyonlar kontrol altına alınan bölgenin doğusundaki Menbiç'te yoğunluk kazanacak.

Habertürk'ün haberine göre; Fırat Kalkanı Harekâtı'nın Azez'den Fırat Nehri'ne kadar uzanan hattın tamamı kontrol altına alınıncaya kadar sürmesi planlanıyor.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 08:23
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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ado ado

kardeşim dönmek yok yola devam gideceyimiz yere kadar gideceyiz birdaha dönmeyceyiz oinsanlar bizden yardım bekliyor türkün çiçek dalını avrupada bekliyor çünkü bu siyonistlerde biliyorki kurtuluş islamdadır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 14:47
S&#220;LEYMAN ŞİMŞEK SÜLEYMAN ŞİMŞEK

BEDRİN ASLANLARINI KUTLUYORUM YOLLARI AÇİK KILIÇLARI KESKİN OLSUN TÜM DUALARIMIZ VE KALBLERİMİZ ONLARLA BİRLİKTE SELAM OLSUN ANADOLU YİĞİTLERİNE

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 01.02.2017 09:57
matador matador

bu pkk lı şerefsizlere yaşam hakkı tanımamalı.derhal bir taraftan membiçe ,bir taraftanda afrine girerek pkk lı köpekler temizlenmeli.deaş tan bile acil.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 01.02.2017 09:16
Ahmet Ahmet

Vatanımız ve milletimiz için önemli olan her yeri terörden temizlemeliyiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 01.02.2017 09:03
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