Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor.
MENBİÇ'E DOĞRU HAREKET SAĞLANACAK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "El Bab'da süratle mesafe almak suretiyle işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım" açıklaması çerçevesinde, ilçede kontrolün tümüyle sağlanmasının ardından harekâtın yönünün doğudaki Menbiç'e döneceği belirtiliyor.
TSK ile ÖSO El Bab'ı batı ve kuzeyden kuşatırken, Rus ordusunun destek verdiği Beşar Esad'a bağlı rejim güçleri de Halep'ten kuzeye doğru ilerliyor.
DEAŞ 3 KM'DE SIKIŞTI
El Bab'ın batı hattında, DEAŞ kontrolü büyük ölçüde yitirdi. DEAŞ batıda halen Ghuz ile Tuman köyleri arasındaki 3 kilometrelik alanı elinde tutuyor.
Böylece TSK ve ÖSO güçleri ile Esad'ın askerleri arasındaki mesafe de 3 kilometreye kadar düştü. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 9 Aralık'tan bu yana öncelik El Bab ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına veriliyor.Bu gerçekleştiğinde, harekâtın güney yönlü ilerleyişi son bulacak. Böylece rejim güçleriyle yaşanabilecek olası bir çatışma da engellenmiş olacak.
Bu aşamadan sonra, TSK ile ÖSO, oluşturulan güvenli bölgenin korunmasına ve PYD/YPG güçlerinin Fırat Nehri'nin doğusuna geçişinin sağlanmasına yönelik girişimlere ağırlık verecek.Operasyonlar kontrol altına alınan bölgenin doğusundaki Menbiç'te yoğunluk kazanacak.
Habertürk'ün haberine göre; Fırat Kalkanı Harekâtı'nın Azez'den Fırat Nehri'ne kadar uzanan hattın tamamı kontrol altına alınıncaya kadar sürmesi planlanıyor.
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kardeşim dönmek yok yola devam gideceyimiz yere kadar gideceyiz birdaha dönmeyceyiz oinsanlar bizden yardım bekliyor türkün çiçek dalını avrupada bekliyor çünkü bu siyonistlerde biliyorki kurtuluş islamdadır
BEDRİN ASLANLARINI KUTLUYORUM YOLLARI AÇİK KILIÇLARI KESKİN OLSUN TÜM DUALARIMIZ VE KALBLERİMİZ ONLARLA BİRLİKTE SELAM OLSUN ANADOLU YİĞİTLERİNE
bu pkk lı şerefsizlere yaşam hakkı tanımamalı.derhal bir taraftan membiçe ,bir taraftanda afrine girerek pkk lı köpekler temizlenmeli.deaş tan bile acil.
Vatanımız ve milletimiz için önemli olan her yeri terörden temizlemeliyiz.
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