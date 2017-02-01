‘Dur’ ihtarına uymadı bir yayayı öldürdü

Ankara Mamak'ta asayiş uygulaması yapan polis, bir otomobili durdurmak istedi. İçerisinde biri kadın 2 kişinin bulunduğu araç, "Dur" ihtarına uymayarak kaçarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Özdemir'e çarptı. Özdemir,olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yakalanarak gözaltına alınan 2 zanlının aracından poşetlenmiş halde esrar ve eroin çıktı. Otomobil, detaylı incelenmek üzere UyuşturucuylaMücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Özdemir'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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