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‘Dur’ ihtarına uymadı bir yayayı öldürdü

‘Dur’ ihtarına uymadı bir yayayı öldürdü
Ankara 'ta asayiş uygulaması yapan polis, bir otomobili durdurmak istedi. İçerisinde biri kadın 2 kişinin bulunduğu araç, "Dur" ihtarına uymayarak kaçarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Özdemir'e çarptı. Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yakalanarak gözaltına alınan 2 zanlının aracından poşetlenmiş halde esrar ve eroin çıktı. Otomobil, detaylı incelenmek üzere Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Özdemir'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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