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Düğün alayı

’da iki evlilik dolandırıcılıkla son buldu. Birinde damat kasa yüküyle takıları alıp kaçtı; diğerinde gelin 10 bin liralık altınlarla kayıplara karıştı

Düğün alayı
Evlilikler de yalan oldu! lı vergi rekortmeni işadamı Teoman K.'nın üst düzey yönetici olan kızı Ceren K., ziynet eşyalarının bulunduğu kasayı boşaltıp evi terk ettiği için boşandığı eşi Mehmet M.'ye mal paylaşımı davası açtı. Kasada kendilerine düğünde takılan 100 bin lira değerinde ziynet eşyalarını geri alamadığını belirten Ceren K. mahkemeye takı merasimi ve evin güvenlik kamerası görüntülerini sundu.

TAKILARA GELİN...
Yine Adana'da dini nikahla evlendiği kadının düğünde takılan altınlarla kaçtığını iddia eden Ümit Elban (26), polise başvurdu. Arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Hasret Ö. (22) ile 3 ay önce evlendiğini söyleyen genç adam, 5 gün önce eşinin kaçtığını belirterek, şöyle konuştu: "Hasret resmi nikah istemedi. İlk günden beri huzursuzluk çıkartıyordu. Evdeki 10 bin liralık altını, cebimdeki 500 lirayı alıp gitti. 150 bin lira masraf yaptım. Tazminat davası açacağım."
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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