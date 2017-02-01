Düğün alayı

Evlilikler de yalan oldu! Adanalı vergi rekortmeni işadamı Teoman K.'nın üst düzey yönetici olan kızı Ceren K., ziynet eşyalarının bulunduğu kasayı boşaltıp evi terk ettiği için boşandığı eşi Mehmet M.'ye mal paylaşımı davası açtı. Kasadakendilerine düğünde takılan100 bin lira değerinde ziyneteşyalarını geri alamadığını belirten Ceren K. mahkemeye takı merasimi ve evin güvenlik kamerası görüntülerini sundu.
TAKILARA GELİN...
Yine Adana'da dini nikahla evlendiği kadının düğünde takılan altınlarla kaçtığını iddia eden Ümit Elban (26), polise başvurdu. Arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Hasret Ö. (22) ile 3 ay önce evlendiğini söyleyen genç adam, 5 gün önce eşinin kaçtığını belirterek, şöyle konuştu: "Hasret resmi nikah istemedi. İlk günden beri huzursuzluk çıkartıyordu. Evdeki 10 bin liralık altını,cebimdeki 500 lirayı alıp gitti. 150 bin lira masraf yaptım. Tazminat davası açacağım."
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