Cenaze hatırası!

1968-1970 yılları arasında CumhuriyetSenatosu üyeliği yapan HüseyinÖztürk hayatını kaybetti. Öztürkiçin TBMM'de tören düzenlendi. ArdındanKocatepe Camii'ndeki cenaze törenine geçildi.Törene, Öztürk'ün ailesinin ve yakınlarınınyanı sıra CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, Eski TBMM Başkanı HikmetÇetin, CHP Antalya Milletvekili DenizBaykal, CHP Grup Başkanvekili EnginAltay, TBMM Genel Sekreter YardımcısıErbay Kücet, bazı eski milletvekilleri veTBMM çalışanları katıldı. Ancak törenedamgasını vuran olay, cenazedeki "hatırafotoğrafı" oldu. CHP lideri KemalKılıçdaroğlu, cenaze namazından önceyanına gelenlerle fotoğraf çektirdi. Cenazetörenindeki fotoğraf çekimindeki gülüşmelersosyal medyada tepkilere neden oldu. Cenazetöreninde herkesin saygılı olması gerektiğinibelirten binlerce kişi, Kemal Kılıçdaroğlu'nave fotoğraf çektirenlere tepki gösterdi:
♦ Kemal Bey, cenaze töreninde bile sizeoperasyon yapılıyor görmüyorsunuz. Artıkyeter.
♦ Cenaze töreninde gülerek fotoğrafçektirmek ne demek yahu?
♦ Artık CHP'nin yaptığı hiçbir şeyeşaşırmıyorum. Şehit cenazesine göbek atarakgidenler, cenaze töreninde kahkaha atanlar.Yazıklar olsun.
♦ Bir CHP'li olarak gördüğüm fotoğrafbeni rahatsız etti. Kemal beyin bir andalgınlığı olsa gerek.
♦ Cenazeye saygı da kalmamışanlaşılan.
♦ Fotoğrafta gülenlere yazıklarolsun. Cenaze için oradasınız beylerbayanlar...
OKUMUŞLAR MECLİSİ VARDI
Cumhuriyet Senatosu ya da eskiden yaygın bir şekilde kullanılan adıyla Okumuşlar Meclisi, Türkiye'de 1961-1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteyken TBMM'nin üst meclisini oluşturan yasama organıydı. Hüseyin Öztürk de, o dönemde görev yapmıştı.
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nato kafa nato mermer cenazelere göbek atarak giden chp lilerin yapacaagıda budur zaten yazıklar olsun bunlar bu ülkenin siyasetcisi olmayı hak etmiyor bunların işi gücü alkol almak ülke düşmanlıgı yapmak bıktık artık bu chp dende koltuga monte edilen kılıcdaroglundanda
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