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hatırası!

’li için Kocatepe Camii’nde töreni düzenlendi. O sırada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile çektirenlerin gülüşmeleri, tepkilere neden oldu

Cenaze hatırası!
1968-1970 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapan Hüseyin Öztürk hayatını kaybetti. Öztürk için TBMM'de tören düzenlendi. Ardından Kocatepe Camii'ndeki törenine geçildi. Törene, Öztürk'ün ailesinin ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet, bazı eski milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı. Ancak törene damgasını vuran olay, cenazedeki "hatıra fotoğrafı" oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze namazından önce yanına gelenlerle çektirdi. Cenaze törenindeki fotoğraf çekimindeki gülüşmeler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Cenaze töreninde herkesin saygılı olması gerektiğini belirten binlerce kişi, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve fotoğraf çektirenlere tepki gösterdi:
Kemal Bey, cenaze töreninde bile size operasyon yapılıyor görmüyorsunuz. Artık yeter.
Cenaze töreninde gülerek fotoğraf çektirmek ne demek yahu?
Artık 'nin yaptığı hiçbir şeye şaşırmıyorum. Şehit cenazesine göbek atarak gidenler, cenaze töreninde kahkaha atanlar. Yazıklar olsun.
Bir CHP'li olarak gördüğüm fotoğraf beni rahatsız etti. Kemal beyin bir an dalgınlığı olsa gerek.
Cenazeye saygı da kalmamış anlaşılan.
Fotoğrafta gülenlere yazıklar olsun. Cenaze için oradasınız beyler bayanlar...

OKUMUŞLAR MECLİSİ VARDI
Cumhuriyet Senatosu ya da eskiden yaygın bir şekilde kullanılan adıyla Okumuşlar Meclisi, Türkiye'de 1961-1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteyken TBMM'nin üst meclisini oluşturan yasama organıydı. de, o dönemde görev yapmıştı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehmetcik46 Mehmetcik46

nato kafa nato mermer cenazelere göbek atarak giden chp lilerin yapacaagıda budur zaten yazıklar olsun bunlar bu ülkenin siyasetcisi olmayı hak etmiyor bunların işi gücü alkol almak ülke düşmanlıgı yapmak bıktık artık bu chp dende koltuga monte edilen kılıcdaroglundanda

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cevapla 01.02.2017 02:26
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