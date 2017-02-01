Çanakkale'nin Biga ilçesinde, elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangında bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çakırlı köyündeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Halil Keskin (91), elektrikli sobayı çalıştırdıktan sonra uyudu. Bu sırada sobanın bazı eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
Yangını fark eden Keskin'in komşuları, hareketsiz halde buldukları yaşlı adamı dışarı çıkarmayı başardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Keskin'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Biga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi.
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