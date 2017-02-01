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Bot war!

Kardak’ta dün sıcak dakikalar yaşandı. Kayalıkları geçen na, Türk Sahil Güvenlik ekipleri anında müdahale etti. Kovalamaca sırasında botlar arasındaki mesafe kimi zaman santimetrelere kadar indi. Yunan botları kısa sürede ndan çıkarıldı. Türk güçleri nöbete devam etti...

Bot war!
Kardak krizi 21'inci yılı geride bırakırken, hafta sonundan beri Yunanistan ile yaşanan gerginlik dün had safhaya ulaştı. Pazar günü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar eşliğindeki Türk Sahil Güvenlik botları Kardak yakınlarında incelemelerde bulunurken, iki Yunan botu bu ziyareti engellemek istemişti. Türk hücumbotları nı kısa sürede bölgeden uzaklaştırırken, Akar da ziyaretini gerçekleştirmişti. Bu olay Yunan basınında büyük yer kapladı. Yunan gazeteleri durumun kendileri adına utanç verici olduğunu söyledi. Dün ise Yunan gazeteleri Türkiye'nin 'ı ihlal ettiğini iddia etti. Ege Denizi dışında bu gelişmeler yaşanırken sularda ise sıcak temas vardı. Dün Ege Denizi'nde 45 dakika süren gerginlik oldu. Sahil Güvenlik ekiplerine ait biri karakol botu olmak üzere 5 botla Türk askeri Kardak kayalıkları çevresindeki bekleyişini sürdürdü. Saat 11.00'de Kardak kayalıklarına gelen 2 Yunan sahil güvenlik botu, kayalıkları geçerek Türk karasularına girdi. Bunun üzerine Türk askeri müdahale etti. Türk sahil güvenlik gemileri ile Yunan botları havada yaşanan 'it dalaşı'nı denizde gerçekleştirdi. Kimi zaman aralardaki mesafeler santimetrelere kadar indi. Türk askerinin kovalaması üzerine, Yunan botları ndan çıkarıldı. Yunan botları, daha sonra Kardak kayalıklarına 1.5 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası yakınlarına çekilince, gerginlik de sona erdi. Türk askeri bölgedeki bekleyişine devam etti.



1) BÖYLE GELDİ
Yunan botları gerilimi yükseltmek için Kardak'ı geçerek Türk sularına girdi.



2) CEVABINI ALDI
Sahil Güvenlik botları hemen sıcak yakınlaşma kurdu.



3) KAÇACAK YER ARADI
Hareket alanı kalmayan Yunan botu nereye kaçacağını şaşırdı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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