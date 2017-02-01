Kardak’ta dün sıcak dakikalar yaşandı. Kayalıkları geçen Yunan botlarına, Türk Sahil Güvenlik ekipleri anında müdahale etti. Kovalamaca sırasında botlar arasındaki mesafe kimi zaman santimetrelere kadar indi. Yunan botları kısa sürede Türk sularından çıkarıldı. Türk güçleri nöbete devam etti...
Kardak krizi 21'inci yılı geride bırakırken, hafta sonundan beri Yunanistan ile yaşanan gerginlik dün had safhaya ulaştı. Pazar günü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar eşliğindeki Türk Sahil Güvenlik botları Kardak yakınlarında incelemelerde bulunurken, iki Yunan botu bu ziyareti engellemek istemişti. Türk hücumbotları Yunan botlarını kısa sürede bölgeden uzaklaştırırken, Akar da ziyaretini gerçekleştirmişti. Bu olay Yunan basınında büyük yer kapladı. Yunan gazeteleri durumun kendileri adına utanç verici olduğunu söyledi. Dün ise Yunan gazeteleri Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini iddia etti. Ege Denizi dışında bugelişmeler yaşanırken sulardaise sıcak temas vardı. Dün EgeDenizi'nde 45 dakika sürengerginlik oldu. Sahil Güvenlik ekiplerine ait biri karakol botu olmak üzere 5 botla Türk askeri Kardak kayalıkları çevresindeki bekleyişini sürdürdü. Saat 11.00'de Kardakkayalıklarına gelen 2 Yunansahil güvenlik botu, kayalıklarıgeçerek Türk karasularına girdi. Bunun üzerine Türk askeri müdahale etti. Türk sahil güvenlik gemileri ile Yunan botları havada yaşanan 'it dalaşı'nı denizde gerçekleştirdi. Kimi zaman aralardakimesafeler santimetrelere kadarindi. Türk askerinin kovalaması üzerine, Yunan botları Türk sularından çıkarıldı. Yunan botları, daha sonra Kardak kayalıklarına 1.5 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası yakınlarına çekilince, gerginlik de sona erdi. Türk askeri bölgedeki bekleyişine devam etti.
1) BÖYLE GELDİ
Yunan botları gerilimi yükseltmek için Kardak'ı geçerek Türk sularına girdi.
2) CEVABINI ALDI
Sahil Güvenlik botları hemen sıcak yakınlaşma kurdu.
3) KAÇACAK YER ARADI
Hareket alanı kalmayan Yunan botu nereye kaçacağını şaşırdı.
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