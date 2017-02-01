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Birleştirici propaganda

Birleştirici propaganda
AK Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliğinin önümüzdeki haftalarda başlayacak propaganda kampanya döneminde meydanların diline de büyük özen gösterecek. Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın özellikle dikkat çektiği 'birleştirici dil' meydanlarda bir kez daha öne çıkacak. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kampanyaya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü, sistemi anlatan dokümanların hazırlayıp teşkilatlara gönderilmeye başlandığını söyledi. Sistemin daha sonra da halka anlatılacağına dikkat çeken Yazıcı, yeni sistemi ev ev dolaşarak, anlatılacağını, bu süreçte ayrıştıran değil, bütünleştiren bir dil kullanılacağını söyledi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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