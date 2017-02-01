Birleştirici propaganda

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliğinin önümüzdeki haftalarda başlayacak propaganda kampanya döneminde meydanların diline de büyük özen gösterecek. Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı BinaliYıldırım'ın özellikle dikkat çektiği 'birleştirici dil' meydanlarda bir kez daha öne çıkacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kampanyaya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü, sistemi anlatan dokümanların hazırlayıp teşkilatlara gönderilmeye başlandığını söyledi. Sistemin daha sonra da halka anlatılacağına dikkat çeken Yazıcı, yeni sistemi ev ev dolaşarak, anlatılacağını, bu süreçte ayrıştıran değil, bütünleştiren bir dil kullanılacağını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.