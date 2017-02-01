Bak şu işe!

Samsun'un Atakum İlçesi'nde sokağa çiş yapma yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Otomobilden inerek Yakup Çırak'ın çalıştığı marketin yanına yanaşan Halil Faruk G., sokağa çişini yapmaya başladı. Durumu gören Çırak, Halil Faruk G.'yi uyardı. Bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmayı otomobilden gören Oğuzhan Bilecik ise üzerinde bulunan kurusıkı tabancayla Yakup Çırak'ın yüzüne ateş etti. Ardından Çırak'ı tabancanın kabzasıyla vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çırak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Bilecik tutuklandı.