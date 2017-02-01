Bak şu işe!

Samsun'un Atakum İlçesi'nde sokağa çişyapma yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Otomobildeninerek Yakup Çırak'ın çalıştığı marketinyanına yanaşan Halil Faruk G., sokağa çişiniyapmaya başladı. Durumu gören Çırak, HalilFaruk G.'yi uyardı. Bu nedenle tartışma çıktı.Tartışmayı otomobilden gören Oğuzhan Bilecikise üzerinde bulunan kurusıkı tabancayla YakupÇırak'ın yüzüne ateş etti. Ardından Çırak'ı tabancanınkabzasıyla vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarakhastaneye kaldırılan Çırak'ın hayati tehlikesininsürdüğü açıklandı. Bilecik tutuklandı.
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