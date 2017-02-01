Birleşmiş Milletler dünyadaki mülteci rakamlarını duyurdu. Türkiye, 3.1 milyon kişi ile dünyadaki tüm mültecilerin yüzde 10’una tek başına kucak açarak adeta insanlık dersi verdi. 28 üyeli Avrupa Birliği ülkeleri ise toplamda bu rakamın yarısına bile ulaşamadı
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği dünyadaki mülteci rakamlarını açıkladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük mülteci krizinin yaşandığı son yıllarda yerlerinden edilmiş ve uluslararası koruma talep eden kişilere az sayıda ülkenin evsahipliği yaptığı görülürken, bu kişilerin yüzde 57'sinin 10 ülkede bulunduğu göze çarptı. Türkiye bu paylaşımda koruma talep eden 3.1 milyon kişiye ev sahipliği yaparak başı çekti. Rakamlara göre dünya genelinde 21.3 milyon mülteci tespit edildi. Verilere göre bir yıl boyunca her dakika ortalama 24 kişi evsiz kaldı. Yani her gün 34 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mültecilerin yüzde 51'ini 18 yaşından küçükler oluşturdu. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında en önde geldi.
GAYRİRESMİ RAKAM 5 MİLYON
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2016 Aralık verilerine göre, Türkiye'de toplam 3.1 milyon sığınmacı bulunuyor. Resmi olmayan rakamlarla yaklaşık 5 milyon mülteciyi barındıran Türkiye, bu rakamla dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak ön plana çıktı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kişilerin 2.8 milyonunu geçici koruma altında bulunan Suriyeliler oluştururken, geri kalan yaklaşık 300 bin kişiyi çoğunlukla Irak, Afganistan, İran, Somaliler oluşturdu.
KANADA LİSTEDE BİLE YOK
Bu arada sürekli olarak Türkiye'ye insanlık dersi vermeye çalışan Avrupa ise tam manasıyla sınıfta kaldı. Avrupa en çok sığınmacı kabul eden ülkeler sırasıyla Almanya (316 bin 115), Fransa (273bin 126), İsveç (169 bin 520), Avusturya (153 bin 119)ve İtalya (118 bin 47) oldu. 28 ülkeden oluşan AvrupaBirliği'nin topluca ulaştığı rakam ise Türkiye'nin yarısınabile ulaşamadı. Son dönemde kabul ettiği mültecilerinreklamını yapan Kanada ise listeye bile giremedi.
* Türkiye'deki mülteci kampları, dünyanın en iyisi olarak seçildi.
EN ÇOK MÜLTECİBARINDIRAN ÜLKELER
Türkiye (3.1 milyon)
Pakistan (1,6 milyon)
Lübnan (1,1 milyon)
İran (979 bin 400)
Etiyopya (736 bin 100)
Ürdün (664 bin 100)
Kenya (552 bin)
Uganda (428 bin 400)
Çad (420 bin)
Sudan (356 bin 200)
* Avrupa ülkeleri mültecilere yaptığı zulümle tanınıyor.
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