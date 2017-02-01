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Aktay: "Bunun gereğini yapacağız"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası konuşan , YPG'ye zırhlı araç veren 'ye sert tepki gösterdi...

Aktay: Bunun gereğini yapacağız

AK Partili Aktay, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

TEKLİF KÜLLİYE'YE BUGÜN YARIN GİDER: (Anayasa değişiklik teklifi ne zaman Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek?) Bugün yarın herhalde gider diye düşünüyoruz. Çok fazla müdahale edemiyoruz, TBMM'nin kendi işleyişi var tabi ki. Oradan en kısa sürede gideceğini bekliyoruz.

SÖYLENTİLERİ İLGİYLE İZLİYORUZ: (Kabine'de revizyon iddialarıyla ilgili bilginiz var mı?) Emin olun yok, hiç yok. Öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme gelmiş bulunuyor. Bu tür söylentileri biz de ilgiyle izliyoruz.

BİZİM DIŞIMIZDA BİR KAMPANYA: ('Evet diyorum' kampanyası) Biz henüz kampanya başlatmış değiliz, bizim dışımızda başlamış kampanyadır bunlar. Bu kampanyalar elbette ki sonuca etki eder.

TRUMP'IN YAPTIĞI IRKÇILIKTIR: Büyük bir kaygıyla izliyoruz. Geçmişteki eleştirilere konu olan hususların yeni yönetim tarafından düzeltilmesini bekliyorduk ama düzeltilmek bir yana çok daha kötü gelişmeler söz konusu oldu. Bazı ülke mensuplarının alınmamasına yönelik karar izah edilebilecek bir karar değil. Bu tamamen insan haklarına aykırı. Neticede ismi zikredilen, listeye eklenmiş olan ülkelerin hepsi kendi ülkelerinde insan hakkı ihlalleri bırakın, sistematik insan kıyımları, vahşetlerin olduğu ülkeler. Yeşil kartı olanlara bile ülkenizi kapatma durumuna geliyorsanız, bunun tek adı vardır ırkçılıktır.

ABD DİBE VURDU: 'nin insan hakları konusunda dibe vurduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bir yönetime karşı halkının böyle bir direnç gösteriyor olması da bilhassa Müslümanlara karşı ırkçı ayrımcılığa karşı bizzat Amerikan halkı tarafından konulan direnişi de umut verici olarak görüyoruz.

GEREĞİNİ YAPACAĞIZ: ABD'nin, sözüm ona Suriye Demokratik Güçleri denilen, aslında büyük ölçüde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü unsurlarına çıtayı biraz daha yükselterek zırhlı araçlar, daha nitelikli silahlar vermeye başlamış olması da bu açıdan endişeyle izlediğimiz bir husus. Sadece izlemekle de tabii ki kalmayacağız, bunun da gereğini elbette ki yapacağız.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 20:18
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Vatandaş Vatandaş

Amerika Korede ve Vietnamda yenildiğini unutmasın Türkiye'nin değerini çok iyi bilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır0
cevapla 01.02.2017 21:29
vatandaş vatandaş

inçirliği kapatın bu alçaklara iki yüzlü kalleşlere

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır0
cevapla 01.02.2017 21:20
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