AB aktif olmalı

Gürcistan, İran, Ukrayna ile gerçekleştirilen Tarım İş Forumları'ndan sonra 4.'sü Çekya ile gerçekleştirilen iş forumu sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık BakanıFaruk Çelik, ile Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara'daki basın toplantısında Çelik, "Bu yılki hedefimiz4 milyar dolarlık ticaret hacmi" dedi. Marian Jureçka ise, şöyle konuştu: ABülkeleri, terörle mücadelede dahaaktif olmaları şart...
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