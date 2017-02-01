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AB aktif olmalı

AB aktif olmalı
Gürcistan, , ile gerçekleştirilen 'ndan sonra 4.'sü Çekya ile gerçekleştirilen iş forumu sonrası Faruk Çelik, ile Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara'daki basın toplantısında Çelik, "Bu yılki hedefimiz 4 milyar dolarlık ticaret hacmi" dedi. Marian Jureçka ise, şöyle konuştu: AB ülkeleri, terörle mücadelede daha aktif olmaları şart...
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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