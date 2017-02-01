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7 yıl sonra ilk

, 2010’daki Mavi Marmara saldırısından sonra İsrail’e giden ilk bakan olacak. Avcı, ’yı da ziyaret edecek...

7 yıl sonra ilk
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 7-8 Şubat'ta Tel Aviv'de düzenlenecek 23. Uluslararası Akdeniz Turizm Market Fuarı'na (IMTM 2017) katılacak. Bakan Avcı, İsrail'le ilişkilerin gerildiği 2010'daki Mavi Marmara saldırısının ardından ülkeye üst düzey temas gerçekleştirecek ilk bakan olacak. Bakan Avcı, ziyaretinin ilk gününde fuarın açılışından önce mevkidaşı İsrail Kültür Bakanı Miri Regev ile bir araya gelecek. Bu görüşmede iki ülke arasındaki kültür ve turizm faaliyetleri masaya yatırılacak. Mavi Marmara saldırısı öncesi 2008 yılında İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 560 bine ulaşmıştı. Saldırının ardından bu rakam 50 bine kadar gerilerken, geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 bin İsrailli turist Türkiye'yi ziyaret etti. Hedef yeniden İsrailli turist sayısını 500 binlere çıkartmak. 2010'daki Mavi Marmara saldırısının ardından tarihi önemdeki ilk üst düzey temasta Avcı, Filistin'in Ramallah kentine de geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yanınızdayız" mesajını Filistinlilere iletecek. Avcı, Filistin lideri Yaser Arafat'ın müzesi ve kabrini de ziyaret edecek. Bakan Avcı, Kudüs temasları çerçevesinde ise 'yı ziyaret edecek. Bakan Avcı, Eski Kudüs Fotoğraf Sergisi açılışına da katılacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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