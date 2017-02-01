7 yıl sonra ilk

Kültür ve Turizm Bakanı NabiAvcı, 7-8 Şubat'ta Tel Aviv'dedüzenlenecek 23. UluslararasıAkdeniz Turizm Market Fuarı'na (IMTM2017) katılacak. Bakan Avcı, İsrail'le ilişkileringerildiği 2010'daki Mavi Marmara saldırısınınardından ülkeye üst düzey temasgerçekleştirecek ilk bakan olacak. BakanAvcı, ziyaretinin ilk gününde fuarın açılışındanönce mevkidaşı İsrail Kültür BakanıMiri Regev ile bir araya gelecek. Bu görüşmedeiki ülke arasındaki kültür ve turizmfaaliyetleri masaya yatırılacak. Mavi Marmarasaldırısı öncesi 2008 yılında İsrail'denTürkiye'ye gelen turist sayısı 560 bine ulaşmıştı.Saldırının ardından bu rakam 50 binekadar gerilerken, geçtiğimiz yıl yaklaşık200 bin İsrailli turist Türkiye'yi ziyaretetti. Hedef yeniden İsrailli turist sayısını 500binlere çıkartmak. 2010'daki Mavi Marmarasaldırısının ardından tarihi önemdeki ilküst düzey temasta Avcı, Filistin'in Ramallahkentine de geçerek CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın "yanınızdayız"mesajını Filistinlilere iletecek. Avcı, Filistinlideri Yaser Arafat'ın müzesi ve kabrinide ziyaret edecek. Bakan Avcı, Kudüs temaslarıçerçevesinde ise Mescid-i Aksa'yı ziyaretedecek. Bakan Avcı, Eski Kudüs FotoğrafSergisi açılışına da katılacak.
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