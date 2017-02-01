Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Anayasa değişikliğine ilişkin kanunla ilgili, "Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesini ilişkin de Kaynak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor."

'10-20 BİN SEÇMENLE REFERANDUM NETİCESİ DEĞİŞTİRİLEMEZ'

'10 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilerek oy kullandırılacağı' iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı Kaynak, "50 küsur milyon seçmenin olduğu bir ülkede, 10-20 bin seçmenle referandumun neticesinin değiştirilmesini düşünmek en hafif tabirle, büyük bir safdillik olur. 10-20 bin seçmenle referandum neticesi değiştirilemez, değiştirilmesi hayal bile edilemez. Bunlar gereksiz vehimlerdir." dedi.

'ALMANYA, TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA OLAN HER TÜRLÜ TERÖRİSTE KUCAK AÇMIŞ BİR ÜLKE'

Başbakan Yardımcısı Kaynak, şunları söyledi:

"Almanya'da evet mülteci meselesi var, Almanya'da bizim başka dertlerimiz var. Almanya hem PKK teröristlerine hem DHKP-C teröristlerine, Türkiye'nin başına bela olan her türlü teröriste kucak açmış bir ülkedir. En son darbecilerin önemli aktörleri, yargı ayağı Almanya'da misafir ediliyor ve Almanya, Yunanistan'la AB içerisinde en iyi ilişkiler kurabilen, Yunanistan'a ekonomik açıdan büyük destekler vermesini sağlayan bir ülke. Yunanistan'ın darbeci askerleri, bizzat darbeye katılan, bizzat helikopterimizi alıp Yunanistan'a o helikopterle kaçan darbeci askerleri vermemesiyle, Almanya'nın darbeci yargıçları ve savcıları, diğer PKK teröristleri vermemesi arasında bir fark yoktur."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesinde yaptığı incelemeye ilişkin Kaynak, "Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar, maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir." ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELESİNİ ASLA GEVŞETEMEZ'

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Türkiye Cumhuriyeti için kendi ülkesinin ve kendi milletinin güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur. Ama AB'nin şunu hesap etmesi gerekir. Türkiye'nin, terörle mücadelesini gevşetmesi demek, aslında Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir. Türkiye, terörle mücadelesini asla gevşetemez. Türkiye'nin terörle mücadelesini gevşetmesi demek, Avrupa'nın kendi güvenliğini riske etmesi demektir." diye konuştu.

'FIRAT KALKANI, ASTANA YA DA CENEVRE'YE ASLA ENGEL DEĞİL'

Cenevre'de gerçekleşmesi planlanan Suriye görüşmelerine ilişkin Kaynak, "Bu, umutlarımızı biraz daha artıran bir gelişmedir. Bundan anladığım, 20 Şubat'a kadar çözüme yönelik daha kapsamlı görüşmeler yapılacaktır. Fırat Kalkanı, Astana ya da Cenevre'ye de asla engel değil tersine büyük destek veren bir operasyondur." dedi.