Zorlu sınav

İstanbul'da yaşayan Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu Merve Seven, 6 ay önce Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde formasyon eğitimine başladı. Hamile olmasına rağmen dersleri aksatmadı. 25 gün önce yaptığı doğum sonrası dünyaya gelen 'Cemre' adını verdiği bebeğiyle, final sınavlarına katıldı. Genç anne kendisine özel olarak ayrılan toplantı salonunda yapılan sınavda ter dökerken, bebeğine ise sınav sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Meltem Kösterelioğlu baktı. Seven, akademisyenlerin bebeğiyle yakından ilgilendikleri için 100 soruyu rahat çözmeye çalıştığını söyledi. Cemre bebeği kucağına alıp salonu dolaştıran 2 çocuk annesi Meltem Kösterelioğlu, "Benim için de sürpriz oldu. Cemre'ye seve seve baktım" dedi. Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, "Çocuğu olan, engeli bulunan her öğrenciye üniversitemizin kapısı açık" diye konuştu.



Amasya Üniversitesi'nde final sınavına giren Merve Seven, çocuğunu emin ellere teslim etti. 100 soruya cevap verdi.