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Yılın ilk toplantısı başladı

Yılın ilk toplantısı Cumhurbaşkanı başkanlığında başladı.

Yılın ilk MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulunun () 2017 yılındaki ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , başkanlığında başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 14.50'te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısı öncesinde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 15:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

inşallah taşerona kadro işi belli olur

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cevapla 31.01.2017 16:25
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