Yılın ilk MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 2017 yılındaki ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 14.50'te başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısı öncesinde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
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inşallah taşerona kadro işi belli olur
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