2009 yılından bu yana çalışmaları sır gibi saklanan yüzde 100 yerli füze savunma sistemi projesi olan "Bora"nın tamamlanmak üzere olduğu ortaya çıktı.
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Tasarım ve üretimi Roketsan tarafından gerçekleştirilen projenin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı internet sitesinde yayınlanana kadar kimse adını dahi bilmiyordu.
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Henüz tüm özellikleri bilinmiyor olsa da, uzun menzilli olması, 1000 kilometrenin üzerindeki hedefleri vurma kapasitesi olduğunu gösteriyor. Bu da füze sisteminin minimum menzilde bile Şam, Bağdat, Tahran, Kahire hatta Roma'yı dahi menzili içerisinde görmesini sağlıyor.
Habertürk'ün haberine göre; Savunma kaynakları füze sistemlerinin TSK'ya teslim edilip edilmediği konusunda herhangi bir bilgi vermekten kaçınıyor. Ancak sitedeki açıklamada, "Teslimatlar proje takvimine uygun olarak devam etmektedir" ifadeleri yer alıyor.
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Verdiğimiz vergiler helali hoş olsun.Emeği geçen herkesten Allah razı olsun benim gözümde tüm şehitlerimiz kadar değerlidir buna emek verenler. Daha fazlasınıda yapar bu Türk milleti inanıyorum. Allah tüm Türkiyelileri ve müslümanları korusun.
dünya kadar borcum var, şu haberi okuyunca hepsini bitirmiş kadar mutlu oldum çok şükür bugunleride gördük
öncelikle başarılarını kutluyoruz türk halkı olarak imkan ve kabiliyetimizin çok ilerilerde olduğunu biliyoruz biz doğru insanlarla çalışmanın bize neler kazandırdığını çok yakından takip ediyor aynı zamanda türkiyenin sayılı silah sanayi satıcıları arsında olduğunu biliyoruz halk olarak uçağımızıda tamamen milli olması arzusu içinde olduğumuzu yok natoya uymluydu yok bilmem neydi bize uysun yeter diyoruz evet açığımız çok ama yüksek kabiliyetli türk bilim insanları ve mühendislerinin on senede yakaladığı ivmeyi göz önüne alırsak inşallah bizler bu alanda kendine yetebilen teknolojisi oturmuş dünya devi olma yolunda dev adımlarla ilerlemiş dünyada hak ettiğimiz yeri almış olacağız
Hava savunma sistemi değil, karadan karaya füze.
Yeterki siyasi irade olsun,siyasi irade desin ki bunu yapacaksınız beş bin kilometreye veya on bin kilometreye kadar olanını Türk mühendisi Türk işçisi yapar .Türk zekası çözümleyici zekadır,demek ki mühendislerimiz çalışıp üretebiliyorlarmış saygı duymak lazım.Ayrıca bir ülkenin uçağından gemisine füzesine yüzde yüz yerli olması o ülkenin tam sanayileşmesini sağlayacaktır Türkiyede bu yolda hızla ilerliyor.
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