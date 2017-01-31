Vay ananasını

Ankara Metrosu, performans sanatıyla tanıştı! Elif Usta adlı kadın, ananas meyvesine evcil hayvan muamelesi yaptı. Ananasızincire bağlayıp, evcil hayvangibi dolaştırdı. Ankara metrosuna gidip trene binen Usta'nın gezdirdiği ananası görenler ise bu manzara karşısında şaştı kaldı. Bazı yolcularananası dolaştıran kadına delimuamelesi yaparken, bazıları dagülmekten yerlere yattı. Usta'nın Ankara Metrosu'nda çekilen fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. Ananası zincirle bağlayıp evcil hayvan gibi "dolaştıran" genç kadın için onlarca yorum yapıldı. İnsanlar durumun neolduğunu anlamaya çalıştı. İşin aslı ise daha sonra anlaşıldı. yolculara teşekkür etti Sosyal medyanın gündemine oturan ve günlerce konuşulan ElifUsta, Instagram'daki hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. Usta, "performans sanatına girişyapmak adına ananas gezdirdiğini" açıkladı. "Gerçekten çok ilginç tepkiler aldık. Ciddi kalmak en zoruydu. Farkında olmasalar da tüm yolculara katkılarından dolayı teşekkür ederiz" diyen Usta, "Bu işi çok özel kıldılar. İşin son hali için biraz daha vakit var. Bu arada ananasın sonu biraz kötüolacak gibi" ifadelerini kullandı.
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