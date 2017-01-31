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Vay ını

Elif Usta, ’nda zincire bağladığı ı evcil hayvan gibi dolaştırdı. Yolcular şaştı kaldı. Fotoğraflar sanal alemi salladı. Olayın perde arkasında ise vardı!

Vay ananasını
Ankara Metrosu, yla tanıştı! Elif Usta adlı kadın, ananas meyvesine evcil hayvan muamelesi yaptı. Ananası zincire bağlayıp, evcil hayvan gibi dolaştırdı. na gidip trene binen Usta'nın gezdirdiği ı görenler ise bu manzara karşısında şaştı kaldı. Bazı yolcular ananası dolaştıran kadına deli muamelesi yaparken, bazıları da gülmekten yerlere yattı. Usta'nın Ankara Metrosu'nda çekilen fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. Ananası zincirle bağlayıp evcil hayvan gibi "dolaştıran" genç kadın için onlarca yorum yapıldı. İnsanlar durumun ne olduğunu anlamaya çalıştı. İşin aslı ise daha sonra anlaşıldı. yolculara teşekkür etti Sosyal medyanın gündemine oturan ve günlerce konuşulan Elif Usta, Instagram'daki hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. Usta, "performans sanatına giriş yapmak adına ananas gezdirdiğini" açıkladı. "Gerçekten çok ilginç tepkiler aldık. Ciddi kalmak en zoruydu. Farkında olmasalar da tüm yolculara katkılarından dolayı teşekkür ederiz" diyen Usta, "Bu işi çok özel kıldılar. İşin son hali için biraz daha vakit var. Bu arada ananasın sonu biraz kötü olacak gibi" ifadelerini kullandı.
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