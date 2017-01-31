Unutulmak hakkım

İstanbul'da işkadını Hare Dinçer, Borsa'da manipülasyon yaptığı iddiasıyla 2011 yılında tutuklandı. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mecnur Çolak, Aylin Çelik ve Adnan Çelik'le birlikte yargılandı. Ancak yargılama sonunda beraat eden Dinçer, hakkında çıkan haberler, internette yayınlanmaya devam etti.
MAHKEME KABUL ETTİ
Bunun üzerine Dinçer, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, o dönem özel hayatı ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki haberleri "Unutulmahakkını" kullanarak internetten kaldırtmak istedi. Dinçer, "Hayatımı geri kazanmamın yolu, 2011'den beri kapalıdır" dedi. Başvuruyu kabul eden hakimlik, onlarca haberin internetten erişimine engellenmesine karar verdi.
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