Türkiye’yi defalarca Avrupa’ya şikayet eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yine aynısını yaptı. Alman medyasına konuşan Kılıçdaroğlu, “Merkel, Türkiye’ye gelmesin. Eğer gelirse, ‘Başkanlık sistemine destek oluyor’ şeklinde algılanır” dedi
FETÖ'nün 2010'da Deniz Baykal'a kurduğu kaset komplosundan sonra CHP Genel Başkanı olan KemalKılıçdaroğlu, o andan itibaren Türkiye'ye muhalif olmanın kitabını yazdı. Türkiye düşmanı ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone (Acemi elçi), halefi JohnBass'a Türkiye'yi şikayet etti, destek istedi. Olmadı, Almanya'ya Belçika'ya gitti, Türkiye aleyhtarlığı yaptı. Yetmedi 17-25 Aralık'tan sonra Fethullahçı Terör Örgütü'yle bir araya geldi, onların gazeteleri ve kanallarından Türkiye'yi küçümsedi. CHP Genel başkanı olarak 7 yıl boyunca halka gitmeyen Kılıçdaroğlu, yine huyundan vazgeçmedi. Bu kez Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine mülakat veren Kılıçdaroğlu, Merkel'in perşembe günü yapacağı Türkiye ziyaretinin, geçmişte olduğu gibi, CumhurbaşkanıErdoğan tarafından kendi politikalarına destek şeklinde algılanacağını iddia etti.
Almanya Başbakanı Merkel'in de Türkiye alerjisi olduğu bilinirken, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şaşkınlık yarattı. Merkel'in, CHP ile de bir görüşme yapacağına dikkat çekildi.
BERLİN'DEN KONUŞMALI
Merkel'in Türkiye'ye gelmemesi gerektiğini ima eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ınmesajı, Merkel'in ziyaretinin kendipolitikalarına destek anlamına geldiğiyönünde olacaktır. Merkel'in böylebir maksadı olmasa da, o bunu kenditaraftarlarına böyle sunacaktır.Belki bu defa da geliş nedeni aynıdır:Onu desteklemeye, Erdoğan'ayardıma geliyordur. Ziyareti o anlamagelmiyor mu? Merkel, fikirleriniBerlin'de de açıklayabilir.Bizim için sonuçta Erdoğan'ındesteği nereden aldığının bir anlamıyok. Bu ister Merkel isterPutin ya da Trump olsun. Erdoğanyine bir nokta gelecek; Bütündünya bana karşı diyecek" dedi. Türkiye ile ilgili birçok iftira atan Kılıçdaroğlu, Merkel'in CHP yetkilileriyle yapacağı görüşmeyi ise "kendilerine destek" olarak yorumlamadı. Sosyal medyada röportajla ilgili büyük tepki yağdı.
'KÖTÜ SİYASETÇİ NASIL OLUNUR' İZLEYİN
Ey Kılıçdaroğlu, biraz milli olun. Elbette bu sizin için zor ama en azından deneyin.
Kılıçdaroğlu, Murat Karayılan, Cemil Bayık, ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte 'Hayır' diyor. Yazıklar olsun ona.
Hiçbir şehit cenazesine giremeyen Kılıçdaroğlu, referandumda da teröristlerle aynı fikirde. CHP'yi bitirdin Kemal Bey.
Merkel gelince Erdoğan kazanacakmış. Erdoğan, 20 kez seçim kazandı. Hepsinde Merkel mi vardı?
Kemal beyin siyasi hayatını inceleyin, onun yaptığını yapmayın çok başarılı bir politikacı olursunuz.
Sayın Kılıçdaroğlu, bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösteriyor!!!
Merkel'den size ekmek çıkmaz Kemal bey. Biraz halka karışın halka
35-40 ilde milletvekili çıkartamayan partinin lideri olduğunu iddia eden Kemal bey fıkraları çoğalıyor.
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