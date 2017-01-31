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spikeri ’a kaçıyordu

TRT spikeri Yunanistan’a kaçıyordu
Edirne'nin Meriç İlçesi'nde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, askeri yasak bölgeden Yunanistan'a gitmek isteyen bir şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan TRT eski haber spikeri Hamza Günerigök olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen ve üzerinden 5 bin 200 dolar para çıkan , işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Güneriok, 15 Temmuz sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Demokrasi Nöbetleri'ne sahip çıkarak kimliğini gizlemeye çalışmıştı.
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