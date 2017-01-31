TRT spikeri Yunanistan’a kaçıyordu

Edirne'nin Meriç İlçesi'nde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, askeri yasak bölgeden Yunanistan'agitmek isteyen bir şüpheliyiyakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan TRTeski haber spikeri HamzaGünerigök olduğu ortayaçıktı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen ve üzerinden 5 bin 200 dolar para çıkan Hamza Günerigök, işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Güneriok, 15 Temmuz sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Demokrasi Nöbetleri'ne sahip çıkarak kimliğini gizlemeye çalışmıştı.
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