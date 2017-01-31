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Tır’da 20 ton ele geçirildi

Tır’da 20 ton kaçak midye ele geçirildi
Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde bir ihbarı değerlendiren polis, bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırda arama gerçekleştirdi. Araçta 20 ton 670 kilogram kaçak midye ele geçirildi. lerin İstanbul'da lüks restoranlara satılacağı tespit edildi. Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2 kişi hakkında, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem uyguladığı öğrenildi. El konulan kaçak midyeler, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince Marmara Denizi'ne döküldü.
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