Tır’da 20 ton kaçak midye ele geçirildi

Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde bir ihbarı değerlendiren polis, bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırda arama gerçekleştirdi. Araçta 20 ton670 kilogram kaçak midye elegeçirildi. Midyelerin İstanbul'da lüks restoranlara satılacağı tespit edildi. Karacabey Gıda, Tarım veHayvancılık Müdürlüğü tarafından 2 kişi hakkında, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem uyguladığı öğrenildi. El konulankaçak midyeler, İlçe Gıda, Tarımve Hayvancılık Müdürlüğüekiplerince Marmara Denizi'nedöküldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.