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Tatlı kurtuluş!

Dilek Ayaz, günde 2 paketten fazla yediği çikolatanın bağımlısı oldu. Kilo almaya başladı. sayesinde ise hem bağımlılığından hem de kilolarından kurtuldu

Tatlı kurtuluş!
Bursa'da yaşayan Dilek Ayaz, (37) her cocuk gibi kucuk yaşlarda cikolataya sevdalandı. Günde 2 paketten fazla yedi. Öyle ki yemek öğünlerinde bile gözü çikolata aradı. Bu durum kilo almasına da neden oldu. Bağımlı olduğunu anlayınca ise doktora başvurdu. Genç kadına sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmayı sağlayan Mora Terapi (bağımlılık yapan maddenin cevresine yaydığı frekansların vucuttan silinmesi işlemi) uygulandı. Bu sayede hem cikolata bağımlığından hem de kilolarından kurtuldu.

"ARTIK CANIM İSTEMİYOR"
Terapi sayesinde artık canının cikolata cekmediğini belirten Dilek Ayaz, "Her açlık hissettiğimde bu sanki çikolata isteğiymiş gibi geliyordu. Daha sonra kilo aldığımı fark ettim. Böyle bir tedavinin olduğunu öğrendim. Çikolatadan kurtulmak istedim. Şu an buradayım. İlk geldiğimde 58 kiloydum. 1,5 ay gibi kısa bir sürede 5 kilo verdim" dedi. Dilek Ayaz'ı tedavi eden Psikolog Cağlar Seziş ise şunları soyledi: "Dilek hanım bize çikolata bağımlılığı şikayetiyle geldi. Bu tedaviyle bağımlılığından ve aldığı kilolardan kurtuldu. Bu işlemle vücuttaki çikolata isteğini siliyoruz. Tamamen sağlıklı ve yan etkisi olmayan frekans sistemidir."

MORA TERAPİ NEDİR?
, tek seansta bağımlılık yapan maddenin çevresine yaydığı frekansların vücuttan silinmesi işlemidir. Uzun süre kullanılan maddeden alınan frekans, elektronik olarak ters çevrilerek elektromanyetik dalgalar şeklinde vücuda verilir. Bu sayede hastalar bağımlılıklarından kurtulur.
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