Tatlı kurtuluş!

Bursa'da yaşayan Dilek Ayaz, (37) her cocuk gibi kucuk yaşlarda cikolataya sevdalandı. Günde 2 pakettenfazla yedi. Öyle ki yemek öğünlerinde bilegözü çikolata aradı. Bu durum kilo almasına da neden oldu. Bağımlı olduğunu anlayınca ise doktora başvurdu. Genç kadına sigara,alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardankurtulmayı sağlayan Mora Terapi (bağımlılık yapan maddenin cevresine yaydığı frekansların vucuttan silinmesi işlemi) uygulandı. Bu sayede hem cikolata bağımlığından hem de kilolarından kurtuldu.
"ARTIK CANIM İSTEMİYOR"
Terapi sayesinde artık canının cikolata cekmediğini belirten Dilek Ayaz, "Her açlık hissettiğimde bu sankiçikolata isteğiymiş gibi geliyordu.Daha sonra kilo aldığımı fark ettim.Böyle bir tedavinin olduğunu öğrendim.Çikolatadan kurtulmak istedim. Şu an buradayım.İlk geldiğimde 58 kiloydum. 1,5ay gibi kısa bir sürede 5 kilo verdim" dedi. Dilek Ayaz'ı tedavi eden Psikolog Cağlar Seziş ise şunları soyledi: "Dilek hanım bize çikolatabağımlılığı şikayetiyle geldi.Bu tedaviyle bağımlılığından ve aldığıkilolardan kurtuldu. Bu işlemle vücuttakiçikolata isteğini siliyoruz. Tamamensağlıklı ve yan etkisi olmayan frekanssistemidir."
MORA TERAPİ NEDİR? Mora Terapi, tek seansta bağımlılık yapan maddenin çevresine yaydığı frekansların vücuttan silinmesi işlemidir. Uzun süre kullanılan maddeden alınan frekans, elektronik olarak ters çevrilerek elektromanyetik dalgalar şeklinde vücuda verilir. Bu sayede hastalar bağımlılıklarından kurtulur.
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