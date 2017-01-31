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Tanıktı sanık oldu

Tanıktı sanık oldu
Adana'da O.E. (22) adlı gence işkence yapıp, cinsel saldırıda bulundukları ileri sürülen biri kadın 4 tutuklu sanığın yargılandığı davada şok gelişme yaşandı. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mağdur genç, duruşmaya tanıklık yapmaya gelen Emrah Y.'yi (35) sesinden ve şivesinden tanıdı. Mağdur, kendisine eden kişinin Emrah Y. olduğunu açıkladı. Bunun üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulan Emrah Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tanıkken sanık olan Emrah Y. hakkında,"Cinsel saldırı, hürriyetten yoksun" kılma suçlarından 32 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Nazan ERDEM
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