Tanıktı sanık oldu

Adana'da O.E. (22) adlı gence işkence yapıp, cinselsaldırıda bulundukları ileri sürülen biri kadın 4 tutuklusanığın yargılandığı davada şok gelişme yaşandı. Adana 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mağdur genç, duruşmaya tanıklık yapmaya gelen Emrah Y.'yi(35) sesinden ve şivesinden tanıdı. Mağdur, kendisine tecavüz eden kişinin Emrah Y. olduğunu açıkladı. Bunun üzerinehakkında suç duyurusundabulunulan Emrah Y. çıkarıldığımahkemece tutuklandı. Tanıkken sanık olan Emrah Y. hakkında,"Cinsel saldırı,hürriyetten yoksun" kılma suçlarından 32 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Nazan ERDEM
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