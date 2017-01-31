Sokakta sır ölüm

Adana'da önceki gün yoldan geçen vatandaş, kaldırımda birinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Yanındaki pompalı tüfeği fark etti. Hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı incelemede kişinin intihar etmiş olabileceğini ve isminin Halis Güven Gümüş (22) olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Gümüş'ün kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.