Şişme kızağa yasak geldi

Isparta Davraz Kayak Merkezi'ne 22 Ocak gunu giden ana sınıfı oğretmeni Gülhan Ulutaş, snowtubing (şişme bot uzerinde karda kayma) yapmak istedi. Bindiği şişme botla kaymaya başlayan genc kadın, kendisi gibi snowtubing yapan 5 kişiyle carpıştı. Ağır yaralanan Ulutaş, olaydan iki gun sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından Isparta Valiliği, Davraz Kayak Merkezi'nde snowtubing yapılmasını geçici olarak yasakladı.