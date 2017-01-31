İstanbul'da bir grup işitme engelli vatandaş, sosyal medya üzerinden örgütlendi. Seslerini duyurabilmek için Taksim'de bir araya geldi. Konuşma ve duyma engelli olan vatandaşların ailelerinin de katıldığı eylemde "Bu teknoloji ile altyazı rahatlıkla sağlanabilir televizyonlardan alt yazıtalep ediyoruz" yazan dövizleri gösterdi. Engelliler ayrıca, "TV izlerken sıkılıyoruz, üzülüyoruz. Çünkü hiçbir şey duymuyoruz, anlamıyoruz. O yüzden Türkçe alt yazı istiyoruz" dediler. Bir de empati yapılmasını istediler: "Çoksevdiğiniz bir diziyi izlerken 5 dakikasesini kısıp öyle izleyin... O zamanbizi anlarsınız..." Sessiz eylem, yine sessizce sona erdi.
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