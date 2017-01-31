Yol Durumu
  1. Unutulmak hakkım
  2. Zorlu sınav

Sessiz

Sessiz eylem
İstanbul'da bir grup vatandaş, sosyal medya üzerinden örgütlendi. Seslerini duyurabilmek için Taksim'de bir araya geldi. Konuşma ve duyma engelli olan vatandaşların ailelerinin de katıldığı de "Bu teknoloji ile rahatlıkla sağlanabilir televizyonlardan alt yazı talep ediyoruz" yazan dövizleri gösterdi. Engelliler ayrıca, "TV izlerken sıkılıyoruz, üzülüyoruz. Çünkü hiçbir şey duymuyoruz, anlamıyoruz. O yüzden Türkçe alt yazı istiyoruz" dediler. Bir de empati yapılmasını istediler: "Çok sevdiğiniz bir diziyi izlerken 5 dakika sesini kısıp öyle izleyin... O zaman bizi anlarsınız..." Sessiz eylem, yine sessizce sona erdi.



Mustafa KAYA
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar