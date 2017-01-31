Salep ağzını yaktı

Yozgat'ta inşaat işçisi Ali Çetin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca koruma altında olan saleplerden 101 kök topladı. Bu sırada ekiplere yakalandı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Bir süre önce de gelen bir tebligatla şoka uğradı. Çetin'den izinsiz salep topladığı için 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 9. ve 20. maddeleri gereğince kesilen40 bin 913 lira para cezasınıödemesi istendi. Çetin, "4 çocuğum var. Anne ve babama da ben bakıyorum. Bu parayı hayatım boyunca bir arada görmedim" diyerek dert yandı.
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