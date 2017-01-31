‘Sağlık’ta taciz

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde taciz skandalı patlak verdi. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli olan ve eşinin durumu öğrenmemesi için adını vermeyen bir kadın, müdür F.M.A.'nın kendisine ve diğer kadın çalışanlara tacizde bulunduğunu iddia etti. Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatan evli ve 3 çocuk annesi, "Ben ve birkaç kadın çalışan sürekli müdürün tacizine maruz kalıyoruz. El tacizlerinde bulunuyor. Bir gün odanın kapısını üzerime kapattı, güçlükle çıktım içeriden" dedi. Mağdur olduğunu söyleyen kadın, eşinin duymaması için suç duyurusunda bulunamadığını ve BİMER'e başvuruda bulunduğunu belirtti. Halk Sağlığı Müdürü F.M.A. hakkında 2014 yılında hemşire K.S.'yi tehditle taciz etmekten suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Taciz iddialarını reddeden F.M.A. ise "Daha önce müfettişler geldi ve 20 kadınla görüştüler. 2014'te iddialarda bulunan K.S. hakkında ben de suç duyurusunda bulunmuştum. 16 Şubat'ta davamız var. Bu iddialar davayı etkilemek için yapılmış bir tezgahtır" dedi.