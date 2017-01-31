Ressamın sergi evi!

Iğdır'da yaşayan ve dünya genelinde düzenlenen "Watercolor Of The World" isimli resim yarışmasında ikincilik elde eden ressam Aslıgül Demirel, sanata dikkati çekmek ilginç evini müze gibi kullanıyor. Demirel, 8 yıl boyunca yaptığı çalışmalarını sobalı evinde sergiliyor. Demirel'in sergisini duyan vatandaşlar da çalışmaları görmek üzere Demirel'in evine gidip sergiyi geziyor. Demirel, "Iğdır'da sanata bakış açısı olarak pek çok eksiklikler söz konusuydu. Benim odamda sergi açmamın nedeni ise gerek Iğdır halkına gerek mahalleme sanatı tanıtmaktı" diyor.