Ressamın sergi evi!

Iğdır'da yaşayan ve dünya genelinde düzenlenen "WatercolorOf The World" isimli resim yarışmasında ikincilik elde eden ressamAslıgül Demirel, sanata dikkati çekmek ilginç evini müze gibi kullanıyor. Demirel, 8 yıl boyuncayaptığı çalışmalarını sobalı evinde sergiliyor. Demirel'in sergisini duyan vatandaşlar da çalışmaları görmek üzere Demirel'in evine gidip sergiyi geziyor. Demirel, "Iğdır'da sanata bakış açısı olarak pek çok eksiklikler söz konusuydu. Benim odamda sergi açmamın nedeni ise gerek Iğdır halkına gerek mahalleme sanatı tanıtmaktı" diyor.
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