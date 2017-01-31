Kendisini papaz olarak tanıtıp yıllarca Hollanda’dan maddi destek alan ünlü dolandırıcı, yaşlı bir çifti hedef seçti. Tam 1.5 milyon liralarını adeta gasp edip, FETÖ adını da kullanarak kumpas düzenledi
İstanbul Silivri'de sahte papazCihan Bektaş'ın dolandırıcılık oyunu, geçmişteki ünlü sahtekarları bile aratmadı. İddiaya göre Bektaş, yıllar önce Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurarak sahte belgeler ibraz edip papaz olduğunu söyledi. Hristiyanlığı yaymak için "Türk Hristiyan Birliği Derneği'ni" kurduğunu belirtti ve görev istedi. Başkonsolosluk, sahte papaz Bektaş'a inanıp aylarca çeşitli maddi yardımlar yaptı. Silivri'de bir anda adını duyuran Bektaş, çevresindekilere "papazbüyüsünü çok iyi bildiğinive çözdüğünü" yaydı. Sinema, sahne ve iş çevrelerinden gelen kişilere, "Papaz büyüsü" yaptı. Böylece çok iyi paralar kazandı.
SAHTE MEKTUP YAZDI
Bununla yetinmeyen Bektaş, ilçedeki zengin Dr. Rıza Şiritve eşi Sabiha Şirit'i gözüne kestirdi. Yaşlı çifti kandırıp bir arazide ortak petrol istasyonu kuracaklarını belirterek 1.5 milyon liralarını adeta gasp etti. Aradan aylar geçmesine rağmen Şirit çifti, istasyon açılmayınca Bektaş ile ortak çalıştığı emlakçı Ahmet Silinmez ve Selahattin Ulusel'den şikayetçi olmak istedi. Bunu öğrenen Bektaş, Dr. Şirit'in ağzından FETÖ'yüöven bir mektup yazıp camiye bıraktı. Bildiriyi bulan imam, Şirit'i şikayet etti. Gözaltına alınan Şirit, serbest kaldı. Bu kez Bektaş, yine Şirit'in ağzından ilçe kaymakamına bir mektup daha yazıp, "Ben hakimlere rüşvet verdim. İşte Gülen'in gücü, beni içeriye atamadılar" dedi. Kaymakam da emniyete ve jandarmaya gereğinin yapılmasını emretti. Tam bu aşamada Sahiba Şirit'in ağzından bir mail de emniyete atıldı. Bunun üzerine jandarma, mektubun atıldığı postanenin görüntülerini inceledi. Ayrıca camiye mektup bırakan kişiyi de tespit etti. Her ikisinin de Cihan Bektaş olduğunu belirledi. Takip sonucu yakalanan Bektaş ve suç çetesi, adliyeye sevk edildi. Kumpasçı dolandırıcı Bektaş ile emlakçı ortakları tutuklandı.
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