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büyüsü

Kendisini olarak tanıtıp yıllarca Hollanda’dan maddi destek alan ünlü , yaşlı bir çifti hedef seçti. Tam 1.5 milyon liralarını adeta gasp edip, adını da kullanarak kumpas düzenledi

Papaz büyüsü
İstanbul Silivri'de sahte Cihan Bektaş'ın lık oyunu, geçmişteki ünlü sahtekarları bile aratmadı. İddiaya göre Bektaş, yıllar önce Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurarak sahte belgeler ibraz edip papaz olduğunu söyledi. Hristiyanlığı yaymak için "Türk Hristiyan Birliği Derneği'ni" kurduğunu belirtti ve görev istedi. Başkonsolosluk, sahte papaz Bektaş'a inanıp aylarca çeşitli maddi yardımlar yaptı. Silivri'de bir anda adını duyuran Bektaş, çevresindekilere "papaz büyüsünü çok iyi bildiğini ve çözdüğünü" yaydı. Sinema, sahne ve iş çevrelerinden gelen kişilere, "Papaz büyüsü" yaptı. Böylece çok iyi paralar kazandı.

SAHTE MEKTUP YAZDI
Bununla yetinmeyen Bektaş, ilçedeki zengin Dr. Rıza Şirit ve eşi Sabiha Şirit'i gözüne kestirdi. Yaşlı çifti kandırıp bir arazide ortak petrol istasyonu kuracaklarını belirterek 1.5 milyon liralarını adeta gasp etti. Aradan aylar geçmesine rağmen Şirit çifti, istasyon açılmayınca Bektaş ile ortak çalıştığı emlakçı Ahmet Silinmez ve Selahattin Ulusel'den şikayetçi olmak istedi. Bunu öğrenen Bektaş, Dr. Şirit'in ağzından FETÖ'yü öven bir mektup yazıp camiye bıraktı. Bildiriyi bulan imam, Şirit'i şikayet etti. Gözaltına alınan Şirit, serbest kaldı. Bu kez Bektaş, yine Şirit'in ağzından ilçe kaymakamına bir mektup daha yazıp, "Ben hakimlere rüşvet verdim. İşte Gülen'in gücü, beni içeriye atamadılar" dedi. Kaymakam da emniyete ve jandarmaya gereğinin yapılmasını emretti. Tam bu aşamada Sahiba Şirit'in ağzından bir mail de emniyete atıldı. Bunun üzerine jandarma, mektubun atıldığı postanenin görüntülerini inceledi. Ayrıca camiye mektup bırakan kişiyi de tespit etti. Her ikisinin de Cihan Bektaş olduğunu belirledi. Takip sonucu yakalanan Bektaş ve suç çetesi, adliyeye sevk edildi. Kumpasçı dolandırıcı Bektaş ile emlakçı ortakları tutuklandı.



Göktuğhan ARGIN
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