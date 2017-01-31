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Ölümcül çarpışma

Ölümcül çarpışma
Şanlıurfa'da dün 7 çocuk babası Halil Kaya'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıktı. Salih Karabası'nın otomobiline çarptı. Kaya, aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirlendi. Acı haberi alan yakınları ise bölgeye akın etti. Burada sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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