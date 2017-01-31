MHP: Cumhuriyet için destekliyoruz

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ataman, "MHP olarak biz millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra gereksiz gerginlik ve tartışmaların ülke gündeminden çıkarılması için önemli bir adım atıldı. Biz parti olarak daima Türkiye'nin önünü açmakla görevliyiz" dedi.