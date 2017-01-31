MHP: Cumhuriyet için destekliyoruz

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman,TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkinaçıklamalarda bulundu. Ataman, "MHP olarakbiz millet için evet, devlet için evet, cumhuriyetiçin evet, Türklüğün bekası için evetdiyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimindensonra gereksiz gerginlik ve tartışmalarınülke gündeminden çıkarılması için önemlibir adım atıldı. Biz parti olarak daimaTürkiye'nin önünü açmakla görevliyiz" dedi.
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