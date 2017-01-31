Meclis Divanı CHP'li vekilin skandal faturası için toplanıyor

TBMM Başkanlık Divanı Katip üye CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin TL'lik faturası tartışmaları devam ediyor. TBMM Başkanlık Divanı, "fatura krizi" için toplanıyor.
TBMM Başkanlık Divanı Katip üye CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin TL'lik faturası tartışmaları devam ediyor. TBMM Başkanlık Divanı, "fatura krizi" için toplanıyor.
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CHP YADA KK ÖDESİN
Emekliyen Torunlari Emekli eden ZIHNIYET daha neler yapmaz Cumhuriyetci Halkci sosyalist enternaSIYONAL EMPERYALIZMIN esiri kölesi mandasi falan derken teknolojinin de esiri olmuslar Mazallah , CHPKK iktidarda olsaydi borc bataginda Yunanistani gecmistik
Gece gündüz Cepten konusa günde 1440 dk, Ayda 43200 dk Senede 518400 dk simdik bunu 666 666 666 Alufteminati Sohbet hosgörü hatti 3 le carpalim 518400 * 3 = 1 555 200 CHPKK NORMLARINA UYGUN Faturada bi anormallik yok
ben bu vekile de yasayı çıkaranlara da hakkımı helal etmiyorum. mahşerde helalleşiriz.
DEVLETİN MALI DENİZ YİYEN DÖMUZLARDIR...........................
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