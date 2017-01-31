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Meclis Divanı CHP'li vekilin skandal faturası için toplanıyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, tartışma yaratan 1.2 milyon TL'lik haberleşme faturasıyla ilgili Meclis Divanı toplanacak.

CHPli vekilin skandal faturası için harekete geçildi

TBMM Başkanlık Divanı Katip üye CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin TL'lik faturası tartışmaları devam ediyor. TBMM Başkanlık Divanı, "fatura krizi" için toplanıyor.
  • 31 Ocak 2017, Salı 14:07
YORUMLAR 18 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

CHP YADA KK ÖDESİN

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 21:47
izlenimler izlenimler

Emekliyen Torunlari Emekli eden ZIHNIYET daha neler yapmaz Cumhuriyetci Halkci sosyalist enternaSIYONAL EMPERYALIZMIN esiri kölesi mandasi falan derken teknolojinin de esiri olmuslar Mazallah , CHPKK iktidarda olsaydi borc bataginda Yunanistani gecmistik

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 21:31
Ramba Samba Ramba Samba

Gece gündüz Cepten konusa günde 1440 dk, Ayda 43200 dk Senede 518400 dk simdik bunu 666 666 666 Alufteminati Sohbet hosgörü hatti 3 le carpalim 518400 * 3 = 1 555 200 CHPKK NORMLARINA UYGUN Faturada bi anormallik yok

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 21:22
MEHMET MEHMET

ben bu vekile de yasayı çıkaranlara da hakkımı helal etmiyorum. mahşerde helalleşiriz.

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:42
KARTAL KARTAL

DEVLETİN MALI DENİZ YİYEN DÖMUZLARDIR...........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:42
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