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gişede çakıldı

FETÖ ve PKK'ya destek verdiği iddiasıyla filmleri boykot edilen 'ün dini değerleri aşağılayan son filmi "" 400 salonda sadece 242.182 seyirciye ulaşabildi.

Mahsun Kırmızıgül gişede çakıldı

'ün son filmi gişede büyük hüsran yaşadı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile ilişkili olduğu iddiasıyla büyük tepki toplayan Mahsun Kırmızıgül yeni filmi Vezir Parmağı'nda umduğunu bulamadı.

Bazı sinema salonlarının filmin yönetmenliğini ve senaryosunu yazan Mahsun Kırmızıgül'e terör örgütlerine menfaat sağladığı iddiası ile tepki göstererek filmi boykot ettiği, bunun sonucunda filmin sadece 400 salonda gösterime girebildiği öğrenildi.

SADECE 242 BİN SEYİRCİYE ULAŞABİLDİ
Dini değerleri aşağıladığı için internetten de imza kampanyalarıyla protesto edilen film, Box Office Turkey verilerine göre bugüne kadar sadece 242 bin seyirciye ulaşabildi. Daha önceki filmleri göz önünde bulundurulduğunda Mahsun Kırmızıgül'e ve kalabalık oyuncu kadrosuna rağmen film yeterince ilgi çekmedi.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 11:11
YORUMLAR 21 yorum yapıldı

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memo memo

ulan mahsun seni adam yerine koyanin aklindan suphe ederim

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hayır0
cevapla 31.01.2017 23:14
kenan kenan

pkk sevicisi mahsun ,fetocu ise neden tutuklanmaz, elini kolunu sallayarak gezer ve film çeker

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 22:15
bal bal

vezir parmağını seyretim beğenmedim

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 22:02
KARTAL KARTAL

DİKKAT FLİMİN HASILATI ONUN BUNUN ÇOCUGU FETÖ YE GİDİYOR ...........................

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:47
KARTAL KARTAL

MAHSUN VEZİRİN PARMAGINA OTURDU............................

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:45
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