Mahsun Kırmızıgül gişede çakıldı

Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi Vezir Parmağı gişede büyük hüsran yaşadı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile ilişkili olduğu iddiasıyla büyük tepki toplayan Mahsun Kırmızıgül yeni filmi Vezir Parmağı'nda umduğunu bulamadı.

Bazı sinema salonlarının filmin yönetmenliğini ve senaryosunu yazan Mahsun Kırmızıgül'e terör örgütlerine menfaat sağladığı iddiası ile tepki göstererek filmi boykot ettiği, bunun sonucunda filmin sadece 400 salonda gösterime girebildiği öğrenildi.

SADECE 242 BİN SEYİRCİYE ULAŞABİLDİ

Dini değerleri aşağıladığı için internetten de imza kampanyalarıyla protesto edilen film, Box Office Turkey verilerine göre bugüne kadar sadece 242 bin seyirciye ulaşabildi. Daha önceki filmleri göz önünde bulundurulduğunda Mahsun Kırmızıgül'e ve kalabalık oyuncu kadrosuna rağmen film yeterince ilgi çekmedi.



