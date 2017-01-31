Libya elçiliğimiz yeniden açıldı

Libya'daki siyasi ve güvenlik durumunun kötüleşmesi sebebiyle 2014 yılında tahliye edilen Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği dünden itibaren faaliyete geçti. Büyükelçiliğinkapatılmasından sonra çalışmalarınaTunus'ta devam eden Trablus BüyükelçisiAhmet Aydın Doğan'ın gözetimindeyürütülen çalışmalar tamamlanarakbüyükelçilik çekirdek kadrosuyla dünitibariyle göreve başladı. Libyalı yetkililer de, Türkiye'ye teşekkür etti.
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