Libya elçiliğimiz yeniden açıldı

Libya'daki siyasi ve güvenlik durumunun kötüleşmesi sebebiyle 2014 yılında tahliye edilen Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği dünden itibaren faaliyete geçti. Büyükelçiliğin kapatılmasından sonra çalışmalarına Tunus'ta devam eden Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın gözetiminde yürütülen çalışmalar tamamlanarak büyükelçilik çekirdek kadrosuyla dün itibariyle göreve başladı. Libyalı yetkililer de, Türkiye'ye teşekkür etti.