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'nun danışmanına istenen ceza belli oldu

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kılıçdaroğlunun danışmanına 15 yıl hapis istemi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede, aralarında CHP Genel Başkanı 'nun eski başdanışmanı 'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
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  • 31 Ocak 2017, Salı 17:12
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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hizipsavar hizipsavar

yok canım o kadar keMAL olamaz.

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evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 00:13
Ramba Samba Ramba Samba

Bu musibetler başimiza nereden geldi demeyin Kendi elinizle yaptiklariniz VERDIGINIZ OYLARDAN GELDI Danisman KURBAGLARI ve Cekirgeleri (finans spekluatörleri ) Kan= Ates ( ALCAK maymunlari, ARSIZ köpekleri ve SOYSUZ Domuzlari),musallat ettik

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 21:01
takoz takoz

Merinos koyun gibi bakmış camış.

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evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 20:35
nusret nusret

teröristlere az cezalar veriliyor

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evet5
hayır0
cevapla 31.01.2017 17:25
hakan hakan

bu cezalar az kardeşim ömür boyu yatmalılar

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 31.01.2017 17:24
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