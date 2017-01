Kemikleri sızladı

Trafik canavarı, teyze-yeğenin hayatını çaldı. Korkunç olay, İzmir Konak'ta 10 Ağustos'ta yaşandı. Ecem Haliloğlu'nun (26) düğününe 10 gün vardı. Nişanlısıyla evlilik hazırlıkları yapan Ecem, teyzesi Lütfiye Yurdaer (60) ile evden dışarı çıktı. Teyze-yeğen, yolun karşısına geçmek isterken karşıdan gelen otomobilin altında kaldı. Ecem ile teyzesi olay yerinde can verirken, müteahhitlik yaptığı öğrenilen sürücü N.D. ise olay yerinden kaçtı. Polisin her yerde aradığı sürücü, olaydan 3 ay 3 gün sonra Ankara'da teslim olduğu karakolda gözaltına alındı. N.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın ilk duruşması ise dün İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, sanık N.D. ile kaza kurbanlarının aileleri katılmadı. Sanık avukatı Cengiz Haliç, kazada yaşamını yitiren Haliloğlu ile Yurdaer'in aileleriyle, olaydan doğan maddi ve manevi tazminatın karşılanması konusunda uzlaşıldığını vurguladı. Olaydan 3 ay sonra teslim olan müvekkilinin kaçmadığını söyleyen Haliç, "Maktullerin alkollü olduğu raporla belirlendi. Trafik ışığı ile olayın olduğu yer arasında 75 metre var. Sanık, maddi ve manevi tüm tazminatlarının giderilmesi konusunda ailelerden helallik aldı. Müvekkilim bir işadamıdır. Hiçbir zaman kaçma şüphesi olmamıştır" diye savunma yaptı. Haliloğlu ailesinin avukatı Murat Sevengül de şikayetlerinden vazgeçtiklerini, dava açma taleplerinin olmadığını ve dilekçelerinin mahkeme heyetine sunulduğunu anlattı. Savcı ise N.D'nin tutuklanmasını ve yurt dışına çıkma yasağının devam etmesini istedi. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, savcının tutuklama istemini reddetti. Heyet, oy çokluğuyla N.D.'nin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti. Sanığın ve tanıkların dinlenmesi için duruşma 27 Mart'a ertelendi.