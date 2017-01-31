Kar ÇIĞlığı!

Kara kış Turkiye'yi esir aldı. Yurdun dort bir yanı beyaz ortuyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Bingöl'ünKarlıova ile Yedisu İlçeleri arasındakiKaynarpınar Köyü ise dün çığ altındakaldı. Koy sakinlerinin evlerini kar kapladı. Cığ duşmesi sonucu koye ulaşan yollar da kapandı. Karayollarına bağlı ekipler, calışma başlattı. Evlerinde mahsur kalanvatandaşlar da kürekleri kaptı. Kapılarınave pencerelerine yığılan kar kütlelerinigüç bela yardı. Tuneller acarak evlerinden cıkmayı başardı.
METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji, bugunden itibaren Erzurum,Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'dakuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Buillerde cığ riskinin de bulunduğu ifade edilenacıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar,görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanmave don olaylarına karşı tedbirli olması istendi.
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