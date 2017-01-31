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Kar ÇIĞlığı!

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl’de dün bir köye çığ düştü. Yollar kapandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaş ise, kürek yardımıyla kar yığınından kurtuldu

Kar ÇIĞlığı!
Kara kış Turkiye'yi esir aldı. Yurdun dort bir yanı beyaz ortuyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu İlçeleri arasındaki Kaynarpınar Köyü ise dün çığ altında kaldı. Koy sakinlerinin evlerini kar kapladı. Cığ duşmesi sonucu koye ulaşan yollar da kapandı. Karayollarına bağlı ekipler, calışma başlattı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar da kürekleri kaptı. Kapılarına ve pencerelerine yığılan kar kütlelerini güç bela yardı. Tuneller acarak evlerinden cıkmayı başardı.

METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji, bugunden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Bu illerde cığ riskinin de bulunduğu ifade edilen acıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması istendi.
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