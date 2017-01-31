Kanada mültecileri önce sınava tabi tutuyor

Camiye yönelik saldırı sonrası günlerdir medyada imaj çalışması yapılan Kanada'nın mültecileri sınavla ülkeye aldığı aynı medya tarafından görmezden geliniyor. Suriye'deki iç savaştan 4 sene sonra mülteci almaya başlayan Kanada, mültecilerde iyi bir eğitim, uzmanlaştıkları bir alan, yabancı dil gibi şartlar arıyor.
Kanada'nın Quebec şehrinde dün bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. 40 kişinin camide namaz kıldığı sırada düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bir gün önce sığınmacılara çağrı yaparak, "Ülkemize gelebilirsiniz" demişti.
KANADA'DAKİ CAMİYE SALDIRIDAN SONRA İMAJ ÇALIŞMASI
Kanada'ya ilk mülteci kafilesinin gittiği Aralık 2015'te gündemde çokça yer alan "Kanada mültecileri havalimanında karşıladı" şeklindeki haberler bu saldırının ardından yeniden gündeme geldi. 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ve 1 milyondan fazla mülteciye kapılarını açan Lübnan'ı görmezden gelen bazı çevreler, Kanada'nın ev sahipliği üzerinden sosyal medyada imaj çalışması yapıyor.
KANADA SINAVLA MÜLTECİ ALIYOR
2011'de başlayan Suriye iç savaşı ile dünyanın en büyük mülteci krizi patlak verdi. Kanada, kapılarını ilk olarak savaştan 4 yıl sonra, 2015'te mültecilere açtı. Kanada'nın mültecileri ülkeye almasının ise bazı şartları var. Mültecilere yönelik "Puanlama sistemi" uygulanıyor. Buna göre, mültecilerde iyi bir eğitim, uzmanlaştıkları bir alan, yabancı dil bilmeleri gibi şartlar aranıyor. Kanada'nın mültecileri ülkesine kabul etmesi için, bu değerlendirmeden en az 75 puan alması gerekiyor. Kanada hükümeti, geçtiğimiz yıl 25 bin Suriyeli mülteciyi ülkeye alma vaadinde bulunmuştu. Şuan Kanada genelinde 17 bin mültecinin bulunduğu belirtiliyor.
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Ya bu kadin süzme salak gezi basarili olamadi diye kendini parcaladi darbe basarili olmadidiye olmadi debresyonagiren bunu daha bu ülkede ciddiye alan varmi? gazetecilik yapiyorum zannediyor kime calisiyor hangi devlete onu anlatsin
bunlar avrupanın paralı köpekleridir. yallarını verdimi avrupa böyle coşarlar...
rezalet bunların kanına işlemiş, rezil olduk diye üzülmezler; pis pis sırıtıp yılışırlar.
avrupalılar bu yazılaları yazanların parayla satın alınan kendilerine hizmet eden fakat türk halkının gözünde hiç bir değeri bulunmayan kişiler olduklarını çok iyi biliyor bu insanlar tabiiki teşhir edilmeli ama bu insanların demokrasi anlayışının avrupanın demokrasisi gibi sadece algıdan ibaret olduğunu beton ve tel duvarlar arkasındaki yeşilliklerle süslenmiş sahte mutluluk parkı olduğunu hatırlatmak isteriz
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