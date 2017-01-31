Kahramanlar da EVET dedi

15 Temmuz'un sembol isimlerinden, kamyoncu teyze Şerife Boz: Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım. Sayın İstanbul Valimiz siz de var mısınız?
Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatan Metin Doğan: Sadece Türkiye için değil dünyaya barış ve huzur gelsin diye 'EVET' diyorum.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Onur Ayanoğlu'nun kardeşi gazi Oğuz Ayanoğlu: 15 Temmuz gibi bir daha yaşanmasın diye ben de EVET diyorum...
Üzerinden iki tank geçen ve mucize eseri sağ kurtulan gazi Sabri Ünal: PKK ve tüm terör örgütleri hayır diyorsa, tabi ki ben EVET diyorum... Şırnak ve bölgenin en büyük aşiretleri arasında bulunan Tatar ve Beyan Aşiretleri de yeni Anayasa değişiklik paketinin oylanacağı referanduma EVET diyeceğini açıkladı.
Şırnaklı kanaat önderi Arslan Tatar, ev ziyaretleri, kamu kurum kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretinde bulunarak, yeni anayasa ve referandum sürecini anlatıyor. Tatar, "Referandumda 'EVET' diyeceğiz. Şırnak sıkıntılı dönemler geçiriyor. Memleketimize sahip çıkmalıyız. Şırnak'ta tek ses olmalıyız" dedi.
81 ilden destek var Uludere'deki Beyan Aşiret lideri Mehmet Ceviz ise, "Şırnak'ın ve ilçelerin selameti için yeni anayasa referandumunda EVET diyeceğiz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız. Tüm aşiret mensuplarıyla birlikte Arslan beyin sözündeyiz" diye konuştu. Son olarak Erzurumspor Ali Demirhan ile aynı zamanda 2. ve 3. Lig Kulüpler Başkanlığı da yapan Fatih Karagümrükspor Başkanı Cengiz Günaydın da, referandumda 'EVET' diyeceklerini duyurdu. Rıdvan Dilmen'in başlattığı kampanyaya daha önce de Arda Turan, Burak Yılmaz, Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimler de destek vermişti.
Ağabeyi şehit olan Oğuz Ayanoğlu da Türkiye için 'EVET" diyor.
Şerife Boz'un 'EVET' çağrısı, birçok ilçede yankı buldu.
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