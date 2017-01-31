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İyigün gelini

İyigün gelini
Kolombiyalı Milena İyigün, internette tanıştığı Sosyal Bilgiler Oğretmeni Serkan İyigün ile evlenerek Kayseri'ye taşındı. Bir sure sonra da belediyenin meslek edindirme kurslarına başladı. Burada Turkce eğitmeni Eda Balkan'ın aile yaşantısından cok etkilendi. Müslüman olmaya karar verdi. İslamiyet'i secen genc kadın, "Eda oğretmen ve patronumdan, onların aile yaşantılarından cok etkilendim. Sonra Türkiye'de insanların aile yaşantılarının neden bu kadar güzel olduğunu düşündüm ve nedeninin İslamiyet olduğunu anladım. Bu yuzden Musluman oldum. Kendimi cok iyi hissediyorum" diye konuştu.
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