İyigün gelini

Kolombiyalı Milenaİyigün, internette tanıştığı SosyalBilgiler Oğretmeni Serkan İyigünile evlenerek Kayseri'ye taşındı.Bir sure sonra da belediyeninmeslek edindirme kurslarınabaşladı. Burada Turkce eğitmeniEda Balkan'ın aile yaşantısındancok etkilendi. Müslüman olmayakarar verdi. İslamiyet'i secengenc kadın, "Eda oğretmenve patronumdan, onların aileyaşantılarından cok etkilendim.Sonra Türkiye'de insanlarınaile yaşantılarının nedenbu kadar güzel olduğunudüşündüm ve nedenininİslamiyet olduğunu anladım.Bu yuzden Musluman oldum.Kendimi cok iyi hissediyorum"diye konuştu.
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